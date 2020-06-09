Bakan Koca'dan maske, sosyal mesafe ve seyahat uyarÄ±larÄ±

SOSYAL MESAFE VE MASKE

Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ã¼lkedeki Ã§oÄŸunluÄŸun koronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede kurallara uyduÄŸunu belirtti. Koca, "Ã‡oÄŸunluÄŸumuz tedbirlere uyuyor. Ã–zellikle genÃ§ler.Â Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸsÃ¼z baÅŸarÄ± iÃ§in, eski kÄ±sÄ±tlara kÄ±yasla kÃ¼Ã§Ã¼k bazÄ± zorluklarÄ±, uyum iÃ§inde, hep birlikte benimseyelim. SalgÄ±nÄ±, maske ve sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak yenebiliriz. UymayanlarÄ± nazikÃ§e uyaranlara da teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.Â

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SEYAHAT UYARISI

Koca, "Yaz, geldi. BÃ¼yÃ¼klerimiz dÃ¢hil, birÃ§oÄŸumuz, kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun baÅŸÄ± ve sonu Ã§ok dikkat istiyor. BiniÅŸ ve iniÅŸte kalabalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mesafeli, maskeli olmalÄ±yÄ±z. Ä°hmaller, kÃ¶tÃ¼ ihtimali bÃ¼yÃ¼tÃ¼r. Åžimdiye dek aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirleri elden bÄ±rakmayalÄ±m." dedi.Â