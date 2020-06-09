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Haber GiriÅŸ: 09.06.2020 - 00:06,Son GÃ¼ncelleme:

Bakan Koca'dan maske, sosyal mesafe ve seyahat uyarÄ±larÄ±

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Bakan Koca'dan maske, sosyal mesafe ve seyahat uyarÄ±larÄ±
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SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, koronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede Ã¶zellikle genÃ§ler olmak Ã¼zere Ã§oÄŸunluÄŸun kurallara uyduÄŸunu belirterek, "SalgÄ±nÄ±, maske ve sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak yenebiliriz." dedi.Â Bakan Koca Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mda ise 'seyahat' konusunda uyarÄ±da bulundu.

SOSYAL MESAFE VE MASKE

Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Ã¼lkedeki Ã§oÄŸunluÄŸun koronavirÃ¼s ile mÃ¼cadelede kurallara uyduÄŸunu belirtti. Koca, "Ã‡oÄŸunluÄŸumuz tedbirlere uyuyor. Ã–zellikle genÃ§ler.Â Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸsÃ¼z baÅŸarÄ± iÃ§in, eski kÄ±sÄ±tlara kÄ±yasla kÃ¼Ã§Ã¼k bazÄ± zorluklarÄ±, uyum iÃ§inde, hep birlikte benimseyelim. SalgÄ±nÄ±, maske ve sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak yenebiliriz. UymayanlarÄ± nazikÃ§e uyaranlara da teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.Â 

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Bakan Kocadan maske, sosyal mesafe ve seyahat uyarÄ±larÄ±

SEYAHAT UYARISI

Koca, "Yaz, geldi. BÃ¼yÃ¼klerimiz dÃ¢hil, birÃ§oÄŸumuz, kÃ¶yÃ¼mÃ¼ze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun baÅŸÄ± ve sonu Ã§ok dikkat istiyor. BiniÅŸ ve iniÅŸte kalabalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mesafeli, maskeli olmalÄ±yÄ±z. Ä°hmaller, kÃ¶tÃ¼ ihtimali bÃ¼yÃ¼tÃ¼r. Åžimdiye dek aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirleri elden bÄ±rakmayalÄ±m." dedi.Â 

Bakan Kocadan maske, sosyal mesafe ve seyahat uyarÄ±larÄ±

Bakan Koca corona virüsü 8 Haziran tablosu açÄ±klandÄ±Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için geliÅŸmeleri açÄ±kladÄ±. 8 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaÅŸtÄ±. Son 24 saatte 989 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konuldu, 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, toplam vaka sayÄ±sÄ± 171 bin 121, can kaybÄ± 4 bin 711 oldu.
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