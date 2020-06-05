Bakan Koca'dan 'maske' eleÅŸtirisi 

Bakan Koca, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, maske takma konusunda uyarÄ±larda bulundu. Bakan Koca, "SÄ±fÄ±r yeni vaka hedefine ulaÅŸmak iÃ§in, riske karÅŸÄ± uyanÄ±k olalÄ±m: VirÃ¼s, aÄŸÄ±z ve burun yoluyla bulaÅŸÄ±yor. AÄŸÄ±z veya burun aÃ§Ä±k kalÄ±rsa, maske takmÄ±ÅŸ ama gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gerÃ§eÄŸe kapatmÄ±ÅŸ oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarÄ±larÄ± dinleyelim." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bakan Koca, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ayrÄ±caÂ maskeyi gÃ¶zÃ¼ne takan bir kiÅŸinin fotoÄŸrafÄ±na da yer verdi.Â





