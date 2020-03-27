Haber Giriş: 27.03.2020 - 09:37,
Bakan Koca'dan kritik toplantı! 'Teyakkuz halindeyiz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin il sağlık müdürü ile telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını açıkladı.
Bakan Koca açıklamasında “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.
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