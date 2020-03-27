MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan kritik toplantı! 'Teyakkuz halindeyiz'
GeriGündem Bakan Koca'dan kritik toplantı! 'Teyakkuz halindeyiz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.03.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Bakan Koca'dan kritik toplantı! 'Teyakkuz halindeyiz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca'dan kritik toplantı! 'Teyakkuz halindeyiz'
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilin il sağlık müdürü ile telekonferans üzerinden bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında “Ülkemizin 81 ilinin il sağlık müdürüyle dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Kocadan kritik toplantı Teyakkuz halindeyiz


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle