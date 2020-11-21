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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 21:22 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! 'Artış kontrol altında'

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Bakan Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! 'Artış kontrol altında'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

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