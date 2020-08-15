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Haber Giriş: 15.08.2020 - 20:37,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı! 'Virüs, durup dururken yayılmıyor'

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Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı! 'Virüs, durup dururken yayılmıyor'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

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