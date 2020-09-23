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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 01:24 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, olayın tanığı sağlık çalışanlarından yaşananlar hakkında bilgi alan Koca, paylaşımında görüntü ve fotoğraflara da yer verdi.

Bakan Kocadan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

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