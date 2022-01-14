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Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatan sayısında artış gözleniyor, tedbirde ısrar etmek gerekiyor

#Istanbul#Omicron#Fahrettin Koca
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatan sayısında artış gözleniyor, tedbirde ısrar etmek gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.

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#Istanbul#Omicron#Fahrettin Koca

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