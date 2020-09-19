Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"100 YIL ÖNCE dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru"