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AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 20:38 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı

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Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1918'deki İspanyol Gribi salgınında da koronavirüs gibi bulaştığına dikkat çekerek, Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru" dedi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"100 YIL ÖNCE dünya bir salgın yaşadı. İspanyol Gribi salgınında tahminen 50-100 Milyon can kaybı oldu. Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru"

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