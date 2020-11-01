Bakan Koca'dan İnci'ye ziyaret

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan, depremden 17 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı UMKE Personeli Eda Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu. İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İnci Okan'a ziyarette bulundu. Ziyarette, Bakan Koca'ya UMKE personeli Eda Doğan da eşlik etti. Depremzede genç kıza geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Koca, doktorlardan da durumu hakkında bilgi aldı.