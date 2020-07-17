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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'havuz ve plajlarda damlacık olayı' açıklaması

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Bakan Koca'dan 'havuz ve plajlarda damlacık olayı' açıklaması
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havuz ve plajlarda damlacık olayı: Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerine yer verdi.

Bakan Kocadan havuz ve plajlarda damlacık olayı açıklaması


 

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