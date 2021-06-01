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Haber Giriş: 01.06.2021 - 22:46 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan hastası tarafından bıçaklanan doktor İskender'e ziyaret

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Bakan Koca'dan hastası tarafından bıçaklanan doktor İskender'e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastası Bayram Nargüner tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Koca, İskender'in sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Kendisine yapılan saldırı ile yaralanan meslektaşım Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Durumu her gün iyiye gidiyor. Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu."

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