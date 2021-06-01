Bakan Koca'dan hastası tarafından bıçaklanan doktor İskender'e ziyaret

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

"Kendisine yapılan saldırı ile yaralanan meslektaşım Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Durumu her gün iyiye gidiyor. Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu."

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