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Bakan Koca'dan 'hastane randevusu' açıklaması

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#Fahrettin Koca#MHRS#Randevu
Bakan Kocadan hastane randevusu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 10:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının Aralık ayının ilk 10 gününde %19,9'a, 1-10 Ocak arasında bu oranın %13,6'ya düştüğünü söyledi.

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Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde %19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran %13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705.000.

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#Fahrettin Koca#MHRS#Randevu

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