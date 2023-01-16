Bakan Koca'dan 'hastane randevusu' açıklaması

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Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde %19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran %13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705.000.