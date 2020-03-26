Bakan Koca'dan gençlere 'abi' uyarısı: Taşıyıcı olmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantıya yaptıklarını söyleyen Koca, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

GENÇ YAŞLI AYRIMI YAPMIYOR

“Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var, yakalanmamak. Ülkemin sevgili gençleri, insan sayısının arttığı ortam, riskin arttığı ortamdır. Caddeler, meydanlar, kapalı mekanlar sosyal mesafenin korunamadığı ortamlardır. Sizinle bir abi olarak konuşmak istiyorum. Risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama öldürücü bir virüsün taşıyıcısı oluyorsunuz. Dışarıda bir dünya var ama biraz kendi dünyanıza çekilin. Mustafa Kutlu’yu, Tolstoy’u okuyun. Sinemanın baş yapıtlarıyla tanışın. Bugünler kendinize yatırım olsun. Yaşı bana yakın olanlara, benden büyüklere birkaç şey söyleyeceğim. Virüs genç, orta yaşlı ayrımı yapmıyor... Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde toplam hasta, test, kaybettiğimiz vaka, yoğun bakımda olan hasta, entübe hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısı olmak üzere dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Erken dönemde ilk vakalarımız olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. Bir hastamız 65 yaşındaydı, önceki gün itibarıyla taburcu oldu, bir hastamız 60 yaşındaydı dün itibarıyla taburcu oldu.”

PANDEMİ SERVİSLERİ AYRI

Bakan Koca, basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına ise özetle şu yanıtları verdi:

(Sokağa çıkma yasağı olur mu) Bilim Kurulu’nda konuştuğumuz özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir, minimal temas nasıl sağlanabilir? Bu anlamda çalışma yapılacak.

(Her ilde izole hastane oluşturulabilir mi) Hastanelerle ilgili özellikle şüpheli olan vakalarla ilgili o hastaları, diğer hastalardan ayırıyoruz. Pandemi hastanelerin servisleri, yoğun bakımları birbirinden ayrı. Biz il bazındaki dağılımı da benzer tabloda yayınlamış olacağız”

TESTE HEKİM KARAR VERİR

(Çin’den getirilen ilaç)Yoğun bakımda dün itibarıyla hasta sayısı 136. Hastalara ilaç tadevisi başladı. Ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük bir kullanım. Bizim getirdiğimiz ilaç miktarı 1250 kutuydu, 3750 kutu siparişi verildi. Bu arada faydasının olup olmadığını görmek istiyoruz. 83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkes kendisini virüs taşıyıcısı gibi hareket ediyor olmalı. Test yaptırmak için bir hastanemizin önünde kuyruklar oluştu. Bu doğru bir davranış değil. Testi ancak hekim uygun görürse yaptırır olabilmeliyiz. Şunu net ifade etmek istiyorum hiçbir test, ücret karşılığı asla yapılsın istemiyoruz. İzin verdiğimiz merkezlerde de üniversiteler dahil olmak üzere test kitini biz bakanlık olarak veriyoruz.

(Virüs ne zaman biter, pik seviyeye ulaştı mı) Kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer. Kural tanımazsak o kadar da bunun mücadelesini sürdürmek zorlaşır. Pik seviyesiyle ilgili bir şey söylemek zor. Önümüzdeki hafta söylemek mümkün.

(Hamilelerin kaygıları) Pandemi hastanesi olanlar belli. Artı hamilelerin de diğer hastalardan ayrı bir ortamda takip ediliyor. Kamuda daha çok vardiya sistemi ve minimal sistemin devamını sağlayabilecek kişiyle gerektiğinde dijital ortamda evden de takip etmek üzere bir yaklaşım devreye girdi. Özel sektörün de buna uyum sağlamasını bekliyoruz.

(Maskeler yeterli mi ) Şunu çok net söylemek istiyorum. Hem kamu hastaneleri hem üniversite hastanelerimize N95 maske dahil olmak üzere tulum ve gözlük verdik. Özel sektör bu noktada zorlandıklarını ifade ettiler. Özel sektöre de yine biz aracılık ederek, hangi fiyattan alıyorsak o rakama hiçbir şey ilave etmeden vermeye başlamış olduk.

İŞTE SON VERİLER



Toplantının ardından Türkiye’deki günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı: Toplam test sayısı 27 bin 969, vefat sayısı 44, hasta sayısı 1872, yoğun bakım hastası 136, iyileşen hasta sayısı 26.

UZAKTAN EĞİTİM 30 NİSAN’A UZATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, , Bilim Kurulu’nun önerisiyle evde eğitim sürecini 30 Nisan’a kadar uzatma kararı aldıklarını açıkladı. “Biz eğitimi telafi ederiz. Ama hastalığı telafi edemeyiz” vurgusu yapan Bakan Selçuk’un basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıtları özetle şöyle oldu: (30 Nisan’a kadar özel kurslar, İngilizce, sınavlara hazırlık kursları kapalı olacak mı) Evet onlar da kapalı olacaklar. O yüzden evde kalın çocuklar diyoruz. (Ücretli öğretmenlerin durumu) Öğretmenler konusunda mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda. Bizim telafi olarak planladığımız hazırlıklarımızda, bütün eğitim çalışmalarımızda yazın, hafta sonu olabilir. Bu zaman dilimlerinde de derslerimize ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor” (Küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak mı) Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni çalışmalar gündeme gelebilir.

SINAVLARIN ERTELENMESİ

Gündemimizde (Liseye, üniversiteye giriş sınavları ertelenecek mi) Sınavlar konusu gündemimizde. LGS ile ilgili üç senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmesi buradaki bilimsel metadoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Prensip olarak zamanında yapılmasını önemseriz. YKS sınavının kararını Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM verir. (Özel okullarda velilerin hala ücret ödemesi) Özel okullarla ilgili temsilci ve derneklerle görüştüğümüzde gündeme geldi. Şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı veya telafi edileceği için problem çıkacağını sanmıyorum. (Meslek liseleri solunum cihazı da üretebilir mi) Bununla ilgili altyapımız var. Yapabiliriz.”