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HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
GeriGündem Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 21:51 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı

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Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilerken, "Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak" ifadelerini kullandı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek." ifadelerini kullandı.

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