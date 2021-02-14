AA
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Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dilerken, "Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak" ifadelerini kullandı
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek." ifadelerini kullandı.
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