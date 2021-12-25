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Bakan Koca'dan flaş uyarı: Kalabalık illerde vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı

#Fahrettin Koca#Omicron#Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Omicron varyantıyla ilgili uyarıda bulunarak, "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

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Twitter'dan yaptığı açıklamada Omicron varyantında hatırlatma dozunun önem kazandığını vurgulayan Bakan Koca, "Omicron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir" dedi. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu önem kazandı. Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de, özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladı. Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz.

"YENİ VAKALARIN YÜZDE 10'U OMİCRON KAYNAKLI"

Bilindiği gibi, Covid-19 salgını boyunca, virüsün birçok varyantı, bilim dünyasıyla birlikte, sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Koronavirüs’ün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu. Önce Afrika’da görülen ve Avrupa’da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların %10’una kaynaklık etmiştir. Bu varyantın ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa’daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10’dan fazlası artık Omicron kaynaklı.

Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz.

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"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK"

Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde! Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir.

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#Fahrettin Koca#Omicron#Vaka Sayısı

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