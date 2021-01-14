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Haber Giriş: 14.01.2021 - 19:06 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan flaş aşı sözleri: Dünyada bunu yapan başka ülke var mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, sürecin işleyişine dikkat çekerek, "Dünyada ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşların aşı olmaları gerektiğini özellikle belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

Kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu belirtmek istiyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş olan ve canlı göstermiş olan bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını programını anlık canlı ve şeffaf bir şekilde söylemek istiyorum. Hatta iller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Bu noktada aşı sırası geldiğinde sırası geldiğinde ihmal etmeden yaptırması gerekmektedir. Çünkü Bilim Kurulu ile birlikte risk gruplarını sıraladık.

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