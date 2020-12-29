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Haber Giriş: 29.12.2020 - 20:08 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! Ve yola çıktı

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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! Ve yola çıktı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek aşıların ilk bölümünün yola çıktığını ve yarın sabah Türkiye'de olacağını duyurdu. Bakan Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı." dedi.

Çin aşısının Pekin'den yola çıktığını belirten Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.

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