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Bakan Koca’dan eleştirilere cevap: Aşı karşıtı değilim

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#Fahrettin Koca#COVID-19#Aşı
Bakan Koca’dan eleştirilere cevap: Aşı karşıtı değilim
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son günlerdeki COVID-19 açıklamalarına gelen “aşı karşıtı” eleştirilerine cevap verdi.

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Bakan Koca, Kabine toplantısı sonrasında gazetecilere şunları söyledi: “Aşı karşıtlığı konusu en son bize yakıştırılabilir. Bu süreçte Türkiye, bağışıklama programında bulunan çocukluk çağı aşılarında yüzde 95’in üzerinde aşılama oranına sahip olmuş durumda. Bakanlığımıza bağlı konularda tüm süreçleri bilim kurulları ile birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla bizim bilime, akla, mantığa karşı olmamız söz konusu dahi olamaz. Aşı karşıtlığının mantıklı hiçbir yanı yok. Bizim de aşıya karşı olmak gibi bir durumumuz asla söz konusu olamaz. Bazı açıklamalarımı, hekim ve bilim insanlarını hedef göstermekle itham ettiler. Açıklamamdan böyle bir sonuç çıkarılması mümkün değil. Bu açıklamalar, hekimlerimizin önlüğünün beyazına leke gelmemesi ve onları muhafaza etmek adına yapılmıştı. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız evlatlaraına çocukluk çağı aşılarını yaptırmalı. Kendisine aşı tanımlanmış olan mevsimsel grip aşısını olmalı.”

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#Fahrettin Koca#COVID-19#Aşı

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