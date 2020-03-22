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Haber Giriş: 22.03.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Annemiz sağlıkçı, babamız asker…

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Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Annemiz sağlıkçı, babamız asker…
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medyadan yaptığı son paylaşım dikkat çekti.

Türkiye koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Koca yaptığı paylaşımda ‘Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik’ ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın paylaştığı fotoğrafta ellerinde pankart tutan iki kardeş şu mesajı verdi:

‘Bizim annemiz sağlıkçı babamız asker ikisi de çalışıyor. İzinleri yok kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için siz de ev kalın’

Bakan Koca’dan duygulandıran paylaşım: Annemiz sağlıkçı, babamız asker…


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