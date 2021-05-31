Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" dedi.

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