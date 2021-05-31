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Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

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Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" dedi.

Bakan Kocadan Dünya Tütünsüz Günü mesajı

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