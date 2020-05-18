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DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 00:08,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

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Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yla ile ilgili olarak, "Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız"dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Dr. Yavuz Kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin'di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

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