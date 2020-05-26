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Haber Giriş: 26.05.2020 - 22:34,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

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Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili olarak, "Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında,"Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis Doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi'nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.

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