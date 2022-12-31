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Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşımlar: Bu tablo düşündürücü

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#Bakan Koca#Randevu#MHRS
Bakan Kocadan dikkat çeken paylaşımlar: Bu tablo düşündürücü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 17:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 2022’deki muayene sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "2022’de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 Milyon 858 Bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 Milyon 654 Bin 808’i gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

Son 15 gün hariç, 2022’de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan TOPLAM MUAYENE SAYISI tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz

Son 15 gün hariç, 2022’de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 Milyon 858 Bin 107 randevu alındı. Bu randevulardan sadece 109 Milyon 654 Bin 808’i gerçekleşti. Yani 2022’de en az 33 MİLYON 203 BİN 299 RANDEVUYA GELİNMEDİ. Bu tablo düşündürücü.

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#Bakan Koca#Randevu#MHRS

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