Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Beklediğin anı yaşa. Az kaldı"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurmuştu.

Bakan açıklamasında, "Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek" demişti.

Bakan Koca, akşam saatlerinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Carpe Diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı" notunu düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sonraki paylaşımında ise "Resmi Gazete’nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı. Sizden önce okuyanlar böyle diyor" dedi.

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23 HAZİRAN'DA İLK ADIM ATILMIŞTI

23 Haziran'da yürürlüğe giren yasayla, çalışan ve emekli hekimlerin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda sağlık personelinin ek ödemeleri artırıldı. Hekim dışı personelin döner sermayeden aldığı pay yükseltildi. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı.

Bakanlık şimdi ek ödeme ile ilgili yapılan yasal düzenlemeye bağlı yönetmelik hazırlığında. Çalışmada, sağlık çalışanlarına taban ödeme getirilmesi öngörülüyor. Maliye Bakanlığı’nda da çalışmanın tamamlanmasının ardından yönetmeliğin kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.