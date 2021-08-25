Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklama... Tek kırmızı il...

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon ve Bursa'da aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını hatırlatarak, Mardin'in "çok yüksek risk" (kırmızı) seviyesini "yüksek risk" (turuncu) seviyesine, Adıyaman'ın ise "yüksek risk" (turuncu) seviyesini "orta risk" (sarı) seviyesine indirdiğini belirtti.

Haritadaki tek "kırmızı" ilin Şanlıurfa olduğunu bildiren Koca, "İlk doz aşı oranıyla o da hepimizi sevindirecek." ifadesini kullandı.

Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 53,1 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE 7. SIRADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı dozu miktarında dünyada 7'nci sırada olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından, bugüne kadar yapılan Kovid-19 aşı dozlarına ilişkin dünya sıralamasını paylaştı.

Koca, "Toplam doz sayısında dünyada 7. sıradayız. Nüfusu Türkiye ile aynı olan aşı üreticisi Almanya 6'ncı sırada. İlk sıradaki ülke, 1 milyar 400 milyon nüfuslu, yine aşı üreticisi Çin. Birçok Avrupa ülkesi ise bu ülke ile aynı hızı, aynı performansı gösteremedi. Hadi ama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı saat 23.01 itibarıyla 90 milyon 334 bin 294'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Ağustos saat 23.01 itibarıyla İstanbul'da 16 milyon 165 bin 409, Ankara'da 6 milyon 940 bin 740, İzmir'de ise 5 milyon 795 bin 261 doz aşı yapıldı. Böylece uygulanan toplam doz aşı miktarı 90 milyon 334 bin 294'e ulaştı.

230 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 373 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,47 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

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