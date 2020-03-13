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AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 01:50,Son Güncelleme:/

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak

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Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.

Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, alınan tedbirleri ve uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulunduMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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