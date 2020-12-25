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Haber Giriş: 25.12.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan çok önemli İstanbul açıklaması! 'Yüzde 50'ye varan azalma oldu

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Bakan Koca'dan çok önemli İstanbul açıklaması! 'Yüzde 50'ye varan azalma oldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve Başhekimleri ile haftalık değerlendirmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca, İstanbul'da vaka sayılarında önemli düşüş olduğunu belirtti.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.


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