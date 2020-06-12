MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
GeriGündem Bakan Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca'dan çocuklara teşekkür mesajı
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecinde evde kalan ve dışarıya çıktıklarında maskelerini takan çocuklara teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadesini kullandı.

Bakan Kocadan çocuklara teşekkür mesajı

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle