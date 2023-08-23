Bakan Koca’dan Çapa Tıp açıklaması: Konu hassas inceliyoruz

Haberin Devamı

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkânlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise kabul edilemez” dedi.

GATA İDDİASI

Bakan Koca, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde malzeme krizi olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı: “‘Malzeme krizi, kopan parmağı dikmeyi engelledi’ başlığıyla yer alan bir haber, tamamen asılsızdır. Hastamız 18 Ağustos’ta GATA Acil Servisi’ne sağ elinin birinci parmağını kapıya sıkıştırma sonucu total ampütasyon nedeniyle başvurmuştur. Ameliyathane deposunda bulunmayan ama hastanenin ana deposunda bulunan malzeme ile ilgili hastanede olmadığı şeklinde yanlış bilgi verilmesi üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi ile iletişime geçilerek malzeme temin edilmiş, 5 saat süren ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Malzeme temininde yaşanan aksaklıklarla ilgili hastane yönetimi tarafından gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır.”