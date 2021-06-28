Bakan Koca'dan bugün yapılan 1 milyonuncu aşıya ilişkin paylaşım

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN 1 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”"

Bakan Koca, daha sonraki paylaşımında da 28 Haziran'da 1 Milyon 44 Bin 263 kişinin yaptırdığını bildirerek aşı olma çağrısını yineledi.

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