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GeriGündem Bakan Koca'dan bugün yapılan 1 milyonuncu aşıya ilişkin paylaşım
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Haber Giriş: 28.06.2021 - 23:51 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan bugün yapılan 1 milyonuncu aşıya ilişkin paylaşım

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Bakan Koca'dan bugün yapılan 1 milyonuncu aşıya ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 1 milyonuncu doz aşıyı yapan hemşireyi paylaşarak, hemşirenin aşı çağrısını aktardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN 1 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 21.04’te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. “Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz.”"

Bakan Kocadan bugün yapılan 1 milyonuncu aşıya ilişkin paylaşım

Bakan Koca, daha sonraki paylaşımında da 28 Haziran'da 1 Milyon 44 Bin 263 kişinin yaptırdığını bildirerek aşı olma çağrısını yineledi.

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