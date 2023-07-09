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Bakan Koca'dan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama

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#Binali Yıldırım#Fahrettin Koca#Twitter
Bakan Kocadan Binali Yıldırımın sağlık durumu hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 13:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan yanıt verdi.

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Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.

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#Binali Yıldırım#Fahrettin Koca#Twitter

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