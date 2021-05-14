Bakan Koca'dan bayram mesajı: ‘O günlere ulaşıyoruz’

“Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz” diyen Bakan Koca mesajında özetle şunları söyledi: “Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramını tebrik etmek istiyorum. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Dolayısıyla kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”

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