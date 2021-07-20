Bakan Koca’dan Bayram mesajı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kurban Bayramına ilişkin paylaşımda bulundu. Koca, yaptığı paylaşımda "Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" notunu ekledi.

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