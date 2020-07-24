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HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı
GeriGündem Bakan Koca'dan Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı 
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DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 00:01,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı 

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Bakan Koca'dan Ayasofya'daki Cuma namazına ilişkin uyarı 
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin, "Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" dedi. 

Bakan Koca, Ayasofya'da yarın kılınacak Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Ayasofya'da kılınacak Cuma namazında, tarihi anı yaşama heyecanıyla, halkımızın tedbirleri terk etmeyeceğini umuyoruz. Şu ana kadar ulaşılan bilgiler salgın boyunca en büyük kalabalığın Ayasofya'nın ibadete açılışı sırasında oluşacağını gösteriyor. Tedbirli cumaları örnek alalım" ifadelerini kullandı.

 

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