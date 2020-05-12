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Haber Giriş: 12.05.2020 - 00:02,Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan AVM uyarısı

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Bakan Koca'dan AVM uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından AVM'lerle ilgili uyarı yaptı. Koca, "Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan bugün açılan AVM'lerin önündeki uzun kuyruklara dikkat çekerek, "Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım" dedi.

Bakan Koca, son vaka sayısını açıkladı
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