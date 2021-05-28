MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca paylaştı! 'Kolları sıvıyoruz'
GeriGündem Bakan Koca paylaştı! 'Kolları sıvıyoruz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 28.05.2021 - 23:13 | Son Güncelleme:

Bakan Koca paylaştı! 'Kolları sıvıyoruz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında düzenlenecek koronavirüs (Kovid-19) aşı kampanyası için hazırlanan kamu spotunu sosyal medya hesabından 'kolları sıvıyoruz' etiketiyle paylaştı.

1 Haziran'da Türkiye kademeli normalleşmeden normalleşme sürecine geçmesi planlanıyor. Aynı zamanda haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası düzenlenecek.

Dün aşılama kampanyasına ilişkin ilk kamu spotu paylaşımını yapan Bakan Koca, bugün de Twitter hesabından "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" mesajıyla bir kamu spotu daha paylaştı.

Bakan Kocadan aşılama kampanyası paylaşımı Normalleşme için kolları sıvıyoruz
Bakan Koca'dan aşılama kampanyası paylaşımı! 'Normalleşme için kolları sıvıyoruz'

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi