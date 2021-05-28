Bakan Koca paylaştı! 'Kolları sıvıyoruz'

1 Haziran'da Türkiye kademeli normalleşmeden normalleşme sürecine geçmesi planlanıyor. Aynı zamanda haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası düzenlenecek.

Dün aşılama kampanyasına ilişkin ilk kamu spotu paylaşımını yapan Bakan Koca, bugün de Twitter hesabından "Tünelin sonundaki ışığa birlikte ulaşmak için kolları sıvıyoruz" mesajıyla bir kamu spotu daha paylaştı.

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