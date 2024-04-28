Bakan Koca’dan ‘aşı üretim üssü’ açıklaması: Yüzde 86’sı ülkemizde üretilecek

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Koca, “Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi’nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor. En son 1998’de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, COVID-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı. İnşa çalışmaları hızla devam eden, ‘aşı üssü’ olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye’nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek” dedi.

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‘AMAÇ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK’

İlk etabın yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Koca, “Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi’nin devam eden inşa çalışmaları 3 etapta ilerliyor. İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor. Merkez inşaatının 2’nci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. 3’üncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye’de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkânlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi 3 aşının teknoloji transferiyle Türkiye’de üretimi planlanıyor. Merkezin hizmete girmesiyle, 2028’den itibaren bağışıklama programındaki aşıların yüzde 86’sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

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ÇOCUKLAR İÇİN AŞI ŞART

Dünya Aşı Haftası kapsamında konuşan uzmanlar, “Çocuklarda hastalıkları olmadan önlemek, yani korumak, hastalığı tedavi etmekten daha önemlidir. Aşı da hastalıklardan korunmada en etkili araçtır” dedi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, aşıların yıllardır takip edilen güvenilir yöntemler olduğuna vurgu yaparak ulusal aşı takviminde bulunan hastalıklarla ilgili kullanılan bütün aşıların oldukça etkin olduğunu söyledi.

‘GÜVENİLİR BİR YÖNTEM’

Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Bununla ilgili de özellikle ‘Covid’ döneminde birçok tartışma ortaya çıktı, aşı etkindir ya da etkin değildir. Her hastalıkta, her aşılamada yüzde 100 etkinlik beklenmez. Kişiye, hastalıktan korunmaya çalıştığımız mikroba ait, dönemsel veya çevresel faktörlerden dolayı etkinlikle ilgili birtakım sorunlar olur ama ulusal aşı takvimimizde bulunan hastalıklarla ilgili kullandığımız aşılar bütün dozları uygun şekilde yaptırmak şartıyla oldukça etkindir” diye aktardı. Aşıların yan etkilerine değinen Süleymanoğlu, “Aşıların elbette kabul edilebilir yan etkileri vardır. Bunlar hastalığın yapmış olduğu zarara göre oldukça düşük oranda ve önemli problem yaratmayan sakıncalardır” ifadelerini kullandı.

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Aşı karşıtlığında sosyal medya üzerinden yayılan bilgilere ve uzmanlığı olmayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Süleymanoğlu, “Çocuklarda hastalıkları olmadan önlemek, yani korumak, hastalığı tedavi etmekten daha önemlidir. Aşı da hastalıklardan korunmada en etkili araçtır. Modern bilimde, güncel bilimsel gelişmeler ışığı altında aşılar güvenlidir; çünkü milyar dozlardan daha fazla aşı uygulanmıştır. Yani etkinlikleri net olarak gözlenmiştir. Bu nedenle insanlara aşı karşıtı olmadan önce konuyla ilgili bilimsel gerçekleri araştırıp bir doktora danışmalarını öneririm” diye konuştu.