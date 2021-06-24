Bakan Koca'dan aşı randevusunda 18 yaş sınırı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini anımsatarak aşı olma çağrısında bulundu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusunda yaş sınırının 18'e indiğini ifade etti.
18 yaş için randevuların yarın başlayacağını bildiren Koca, paylaşımında "Gençler, aşılanıp hayata karışalım" ifadesini kullandı.
Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 24, 2021
Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından 18 yaşından gün almış herkesin cuma gününden itibaren aşı olmaya başlayabileceğini duyurmuştu.