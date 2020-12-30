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Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının hakkaniyetle dağıtılacağını, sonuçların anlık ve canlı olarak paylaşılacağını bildirdi.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır."
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Sağlık Bakanlığı 30 Aralık korona tablosu ve vaka sayısını açıklandıSağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 415 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 98 oldu, 20 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 78 bin 629'a yükseldi.
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