Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır."

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