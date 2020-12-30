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Haber Giriş: 30.12.2020 - 21:18 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak

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Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarının hakkaniyetle dağıtılacağını, sonuçların anlık ve canlı olarak paylaşılacağını bildirdi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır."

Bakan Kocadan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçlar canlı paylaşılacak

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