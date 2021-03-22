Bakan Koca'dan 'Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor" notunu paylaştı.

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