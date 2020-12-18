MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama
GeriGündem Bakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 18.12.2020 - 21:55 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıları için getirilen 'Acil kullanım onayı' için ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir" dedi. Koca ayrıca 'Basın Açıklaması'nı bir fotoğrafla paylaştı.

Bakan Kocadan acil kullanım onayı iddialarıyla ilgili açıklama

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle