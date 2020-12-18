Bakan Koca'dan 'acil kullanım onayı' iddialarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, "Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir" dedi. Koca ayrıca 'Basın Açıklaması'nı bir fotoğrafla paylaştı.