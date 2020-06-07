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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 19:05,Son Güncelleme:

Bakan Koca’dan 65 yaş üstüne ’kalabalık’ uyarısı

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Bakan Koca’dan 65 yaş üstüne ’kalabalık’ uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstünün memlekete dönüş yolunda son derece dikkatli olmalarını isteyerek, otobüse binerken ve inerken kalabalığa karışmamalarını istedi.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?

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