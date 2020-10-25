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DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 01:05 | Son Güncelleme:

Bakan Koca’dan 112 çalışanlarına aşure sürprizi

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Bakan Koca’dan 112 çalışanlarına aşure sürprizi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaretinin ardından 112 komuta merkezi çalışanlarına sürpriz yaparak aşure gönderdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Gamze Acar adlı çalışana "Ne istersin" diye sordu. Acar’ın ise "Aşure" yanıtını verdi. Bakan Koca ziyaretin ardından 112 çalışanlarına sürpriz yaparak aşure gönderdi.

Twitter hesabından Bakan Kocaya teşekkür eden Acar şu ifadelere yer verdi:

"Bu gün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Sn @drfahrettinkoca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, aşure dedim birden ; sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 Ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz"

Bakan Koca da Teşekkür mesajına cevaben "Afiyet ve moral motivasyon olsun:) 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar" yanıtını verdi.

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