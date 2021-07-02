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Haber Giriş: 02.07.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz aşı paylaşımı

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Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz aşı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içerisinde yapılan 1 milyonuncu doz aşıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugünkü 1 Milyonuncu doz aşı, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapıldı. Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu’nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz."

 

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