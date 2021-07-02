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Bakan Koca'dan 1 milyonuncu doz aşı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içerisinde yapılan 1 milyonuncu doz aşıya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugünkü 1 Milyonuncu doz aşı, Kuşadası Devlet Hastanesinde yapıldı. Makbule Handan Hanımın aşısını sorumlu hekim Yusuf Kuyucu’nun gözetiminde, sağlık personelimiz Utku Karaçay uyguladı. Aşı olmakla en iyisini yaptınız Makbule Hanım. Çevrenizden aşı olmayan varsa bekliyoruz."