Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:21,
Bakan Koca: Yüce Meclisimize şükran borçluyuz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti ve MHP grubu tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı'na sunulan sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Değerli vekillerim, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz."
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