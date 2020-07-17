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DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum

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Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları yününde uyardı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.

Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum


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