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DHA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Yenilen koronavirüs olacak

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Bakan Koca: Yenilen koronavirüs olacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün, aklı ve hastalığı yayma stratejisi olan bir canlı olmadığını belirterek, "Yenilen koronavirüs olacak" dedi.

 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs, aklı ve hastalığı yayma stratejisi olan bir canlı değil. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymayarak; virüsü birbirimize bulaştıran bizleriz. Günlük hayatımızı, virüsün yayılma fırsatlarına karşı kontrollü yaşayalım. Risklere çözüm arayalım. Yenilen koronavirüs olacak" ifadelerini kullandı.

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