Bakan Koca: Yenilen koronavirüs olacak

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs, aklı ve hastalığı yayma stratejisi olan bir canlı değil. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymayarak; virüsü birbirimize bulaştıran bizleriz. Günlük hayatımızı, virüsün yayılma fırsatlarına karşı kontrollü yaşayalım. Risklere çözüm arayalım. Yenilen koronavirüs olacak" ifadelerini kullandı.