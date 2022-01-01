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Bakan Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi! Hastaneleri ziyaret etti

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Hastane

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni yıla Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezi'nde girdi. Buradan Zeynep Kamil Hastanesi'ne görüntülü bağlanan ve yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik eden Bakan Koca, ardından sabaha kadar hastaneleri ziyaret etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısından sabah saat 7’ye kadar İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki 6 hastanenin acil servislerini dolaştı.

Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.

Bakan Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi Hastaneleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca'nın ziyaret ettiği hastaneler sırasıyla şöyle:

- Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
- Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
- Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi

Bakan Koca, yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi Hastaneleri ziyaret etti

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Hastane

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