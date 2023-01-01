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Bakan Koca yeni yıla hasta ziyareti yaparak girdi

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#Fahrettin Koca#Hastane#Ziyaret
Bakan Koca yeni yıla hasta ziyareti yaparak girdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 05:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti. Bakan Koca Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yılın ilk bebeklerini gördükten sonra hastanede bulunan hastalara geçmiş olsun dileklerini sunmak için ziyaretlerde bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun ve yeni yıl dileklerini ileten Bakan Koca bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ziyaretlerine Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden başlayan Bakan Koca Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Acil Servis'lerini ziyaret etti. 

Bakan Koca sosyal medya paylaşımında "Acil servisindeki arkadaşlarımızı ziyaret ederek onların şahsında tüm hekimlere, sağlık meslek grubu mensuplarına iyi yıllar diledik. Hastalarımıza geçmiş olsun ve iyi seneler dileklerimizi sunduk. 2023, sağlıkta önceki yılları geride bırakacak" ifadelerini kullandı. 

 

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#Fahrettin Koca#Hastane#Ziyaret

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