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ANKARA / DHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Koca: Yatacak yerimiz var

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Bakan Koca: Yatacak yerimiz var
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum hastanelerindeki yatak sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

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